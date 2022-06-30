Покойного певца нарядили в привычную одежду

Знаменитый камерунский и российский исполнитель Пьер Нарцисс покинул этот мир из-за серьезных проблем со здоровьем. Сегодня, 30 июня, поклонники артиста с нашумевшего в свое время телешоу "Фабрика звезд" простились со знаменитостью. Некоторые посчитали уместным сфотографировать лицо мертвеца крупным планом и выложить его в интернет-пространство.



Жуткий кадр уже облетел Сеть. Исполнитель хита "Шоколадный заяц" всегда выглядел очень живым и светился энергией. Именно поэтому восковое лицо знаменитости выглядит особенно устрашающе. Артиста проводили в последний путь в его любимом наряде. На покойника надели модный серо-черный пиджак, а на голову водрузили черную кепку в стразах. Именно такой образ больше всего нравился Нарциссу при жизни.

Тело покойного разместили в роскошном гробу, обитом белой тканью. Многие поклонники знаменитости пришли проститься с артистом.

Напомним, певец покинул этот мир в возрасте 45 лет. При этом после смерти знаменитости его родственники устроили неприглядные разборки. Семья Пьера, которая живет в Камеруне, долго препятствовала выдаче московским родным его тела.