Телеведущая обзавелась экстравагантным нарядом

Знаменитая российская телеведущая Ксения Собчак славится своей готовностью к экспериментам и всегда не против и эпатировать публику. На этот раз в социальных сетях начали активно обсуждать необычный наряд знаменитости. Дизайнерская задумка подразумевает, что пол звездной груди должно быть выставлено на всеобщее обозрение.



Судя по всему, самой бывшей кандидатше в президенты России откровенный наряд пришелся по вкусу. По крайней мере, Ксения Анатольевна без стеснения фотографируется в нем и выкладывает полученные кадры в социальные сети.

Коктейльное черное платье состоит из наполовину прозрачной короткой юбки и замысловатой верхней части. Именно она и привлекла внимание общественности. Переплетенные ленты, которые призваны прикрыть грудь знаменитости, не вполне справляются со своей задачей. По итогу половина звездного бюста оказалась выставлена напоказ.

Вероятно, такой наряд является данью моде – Ксения славится своей любовью к дорогим вещам и бдительно следит за новыми веяниями в модной индустрии.

К слову, недавно Ксения Собчак угодила в грандиозный скандал. Ее дерзкое высказывание в адрес певицы Дианы Гурцкой получило всеобщее осуждение.