Наргиз получила крупный гонорар за критику в адрес России - СМИ

Наргиз получила крупный гонорар за критику в адрес России - СМИ
Наргиз. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
В долларах, конечно же

Журналист Андрей Сухарев раскрыл информацию об узбекистанской исполнительнице Наргиз, которая решила раскритиковать Россию наряду с многими звездами. Обозреватель указал, что у экс-протеже Максима Фадеева имеется американский паспорт – недаром в Штатах она пела в барах, хотя прославилась именно в России, после участия с "Голосе".

Хотя работать с одним из ведущих музыкальных продюсеров Наргиз пришлось недолго. Фадеев три года назад отказался от сотрудничества со звездой, запретив ей выступать с написанными им песнями. Самостоятельно певица особых успехов не добилась.

Сухарев заявил, что причины критики в адрес России со стороны Наргиз ему вполне известны – один из инсайдеров прошептал тому на ухо, будто Наргиз, наряду с остальной творческой богемой, оказалась "продажной звездой", готовой выступить с критикой и облить грязью все, что представится удобным. И даже якобы получила за это солидный гонорар, сумму которого Сухарев раскрывать не стал.

Тем временем ходят разговоры, что за нарушение авторских прав Фадеева Наргиз может грозить не только штраф, но и реальный тюремный срок – в России. Правда, из страны ее депортировали.

Источник: Solenka.info ✓ Надежный источник
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