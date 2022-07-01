В долларах, конечно же

Журналист Андрей Сухарев раскрыл информацию об узбекистанской исполнительнице Наргиз, которая решила раскритиковать Россию наряду с многими звездами. Обозреватель указал, что у экс-протеже Максима Фадеева имеется американский паспорт – недаром в Штатах она пела в барах, хотя прославилась именно в России, после участия с "Голосе".

Хотя работать с одним из ведущих музыкальных продюсеров Наргиз пришлось недолго. Фадеев три года назад отказался от сотрудничества со звездой, запретив ей выступать с написанными им песнями. Самостоятельно певица особых успехов не добилась.

Сухарев заявил, что причины критики в адрес России со стороны Наргиз ему вполне известны – один из инсайдеров прошептал тому на ухо, будто Наргиз, наряду с остальной творческой богемой, оказалась "продажной звездой", готовой выступить с критикой и облить грязью все, что представится удобным. И даже якобы получила за это солидный гонорар, сумму которого Сухарев раскрывать не стал.

Тем временем ходят разговоры, что за нарушение авторских прав Фадеева Наргиз может грозить не только штраф, но и реальный тюремный срок – в России. Правда, из страны ее депортировали.

