Звезда еле смогла прийти в себя

Известная актриса театра и кино, звездная телеведущая Елена Проклова поделилась родительскими проблемами. В 18 лет она родила дочку от Виталия Мелик-Карамова. Ныне наследница Арина работает дизайнером.

В двенадцать лет ребенку крайне не понравилось, что мама собирается замуж уже во второй раз. Ссора вышла громкой и неприятной – Арина заявила, что с матерью жить под одной крышей не желает и даже готова от нее отречься.

Елене крайне поплохело посли таких слов, которые пронзили болью материнское сердце.

"Я после этих слов упала в обморок. И не помню, как смогла прийти в себя и доиграть как следует до антракта", – вспоминала звезда.

Елена призналась, чтр длительное время не общалась как-то с дочкой – было это уже гораздо позднее, когда Арина достигла двадцатилетия.

Сейчас Елена строит в одном из теплых уголков России собственный дом, где собирается встретить и провести как положено старость. И сама даже руководит всем процессом – в общем, живет себе в радость и получает параллельно удовольствие от работы.



