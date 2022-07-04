Звезда стала заложницей своего хита

Известный музыкальный критик Сергей Соседов в очередной раз проехался по отечественной эстраде – на этот раз журналист удостил вниманием Ирину Аллегрову. Как справедливо указал Сергей, многие запомнили Ирину по хитам "Младший лейтенант" и "Императрица", хотя та уже давно не выступает с этими песнями перед публикой.

Артистка, как и многие остальные "долгожители" сцены – заложница своих песен. Раздражало Ирину и прозвище "Шальная императрица" – из-за схожести с псевдонимами пациентов психиатрических больниц, где есть свои императоры и Наполеоны. Эстрадная звезда получила псевдоним, который ей совершенно не нравится.

"Дикость. Просто песня, а она – певица. И к ней прицепилось это прозвище", – заявил Сергей.

А не так давно мы рассказывали, как публика прогнала Аллегрову во время ее концерта в Ярославской области.