"Дикость": почему Аллегрова возненавидела прозвище "шальная императрица"

"Дикость": почему Аллегрова возненавидела прозвище "шальная императрица"
Ирина Аллегрова. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Звезда стала заложницей своего хита

Известный музыкальный критик Сергей Соседов в очередной раз проехался по отечественной эстраде – на этот раз журналист удостил вниманием Ирину Аллегрову. Как справедливо указал Сергей, многие запомнили Ирину по хитам "Младший лейтенант" и "Императрица", хотя та уже давно не выступает с этими песнями перед публикой.

Артистка, как и многие остальные "долгожители" сцены – заложница своих песен. Раздражало Ирину и прозвище "Шальная императрица" – из-за схожести с псевдонимами пациентов психиатрических больниц, где есть свои императоры и Наполеоны. Эстрадная звезда получила псевдоним, который ей совершенно не нравится.

"Дикость. Просто песня, а она – певица. И к ней прицепилось это прозвище", – заявил Сергей.

А не так давно мы рассказывали, как публика прогнала Аллегрову во время ее концерта в Ярославской области.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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