Певица вступила в перепалку с незнакомкой

Оскандалившаяся исполнительница Наргиз Закирова со свойственной себе резкостью высказалась по поводу политической ситуации после решения российских властей выдворить ее на 50 лет. Ныне певица пытается отвечать своим хейтерам, на которых у нее находится время.

Звезда недавно вступила в перепалку с одной из подписчиц, и сама выложила скриншот. Диалог вышел оскорбительным с обеих сторон.

Девушка начала издеваться: мол, даже соотечественники не поймут, что Наргиз пытается говорить. И последняя будто бы опасается, что теперь и в Штаты будет закрыта дорога.

В ответ звезда заявила, что она – гражданка США, и въезд никто ей не закрое. Да и вообще – пусть завидуют.

"Так что сиди и не трынди. Завидуй молча, вата", – написала в ответ взбешенная звезда.

Финалистка "Голоса" продолжила перепалку с обидчицей, заявив, что сомневается в наличии интеллекта и культуры у собеседницы.

А до этого в соцсетях ходили слухи, что Наргиз якобы получила солидный гонорар от неизвестных спонсоров за критику в адрес России.