Те решили словить волну популярности на теме умершего, считает женщина

Буквально за сутки до смерти Пьер Нарцисс дал интервью журналистам одного из бойцовских промоушеноу – на следующий день артист должен был драться в рамках поп-ММА с комиком Николаем Лукинским. Бувально сразу после концференции Пьера увезли на скорой, позднее в больнице он и скончался.

К слову, уже перед съемками музыканту было плохо – он чувствовал недомогание, но ни с кем этим состоянием не делился.

По некоторым данным, речь идет о промоушене "Наше дело". Вдова артиста намерена засудить организацию – мол, эксплуатировали мертвого певца. А теперь пытаются словить хайп на теме смерти Нарцисса.

Церемония прощания с артистом состоялась 30 июня в московской ЦКБ, куда пришли проводить музыканта в последний путь его родные и близкие.