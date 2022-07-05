У Бузовой появился очень влиятельный ухажер - СМИ

У Бузовой появился очень влиятельный ухажер - СМИ
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Свадьба уже не за горами

Популярный отечественный блогер Лилия Арбрамова рассказала о личной жизни бывшей звезды "Дома-2", а ныне известной певицы Ольги Бузовой, которая не спешит называть имя своего избранника.

Оказалось, что у Ольги появился весьма влиятельный поклонник. Лилия не стала уточнять, кто конкретно, однако подчеркнула, что мужчина – "очень влиятельный".

"43 или 44 ему. Весьма подтянут – видела его. Политик, но не могу сказать кто", – высказалась блогер.

Абрамова пошла еще дальше и даже назвала дату свадьбы Ольги и таинственного незнакомца с подтянутой фигурой, с которым она якобы состоит в отношениях – торжество запланировано на весну 2023 года.

В прошлом году Бузова публично заявила, что расстается с не менее известным блогером Давидом Манукяном, с которые состояла в отношениях длительное время. И тогда же попросила своих верных поклонников не заваливать ее директ вопросами о личной жизни – в конце-концов, пережитое еще свежо в памяти.

А недавно Ольга раззадорила поклонников откровенными фотографиями из Африки.

Источник: Rutube ✓ Надежный источник
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