Свадьба уже не за горами

Популярный отечественный блогер Лилия Арбрамова рассказала о личной жизни бывшей звезды "Дома-2", а ныне известной певицы Ольги Бузовой, которая не спешит называть имя своего избранника.

Оказалось, что у Ольги появился весьма влиятельный поклонник. Лилия не стала уточнять, кто конкретно, однако подчеркнула, что мужчина – "очень влиятельный".

"43 или 44 ему. Весьма подтянут – видела его. Политик, но не могу сказать кто", – высказалась блогер.

Абрамова пошла еще дальше и даже назвала дату свадьбы Ольги и таинственного незнакомца с подтянутой фигурой, с которым она якобы состоит в отношениях – торжество запланировано на весну 2023 года.

В прошлом году Бузова публично заявила, что расстается с не менее известным блогером Давидом Манукяном, с которые состояла в отношениях длительное время. И тогда же попросила своих верных поклонников не заваливать ее директ вопросами о личной жизни – в конце-концов, пережитое еще свежо в памяти.

А недавно Ольга раззадорила поклонников откровенными фотографиями из Африки.