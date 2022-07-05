Скандальная ведущая, считает журналист - особа хитрого толка

Журналист Василий Полонский решил выкатить целый ворох интересных подробностей про свою звездную коллегу Ксению Собчак. Кое-кто пытается припомнить телеведущей ее прошлое по "Дому-2", хотя некоторые ценят Ксению за смелость.

Василий заявил, что доверие к Собчак – вещь невозможная в принципе . Дело в ее отце, покойном мэре Петербурга Анатолии Собчаке к которому у Василия вопросы. А наследница пытается выставить батюшку будто бы чуть ли не святым человеком.

Полонский напомнил, что как-то Собчак решила побороться за место президента России. Хотя, нужно признать, кое-где она достигла профессионализма – в частности, в телевидении.

"Собчак делал как журналистку Михаил Зыгарь, сидевший у нее на ухе и задававший через нее вопросы присутствующим героям в "Собчак живьем". Она в этом деле невероятный профессионал. Может дословно пересказать вопрос паралелльно диктовке. Но какой из нее выходит журналист?" – рассуждает Василий.

А не так давно Ксения Анатольевна разгневала публику – своим неожиданным поступком в аэропорту. Сама же журналистка никак не отреагировала на критику в социальных сетях.