Налоговики собираются ликвидировать бизнес Ани Лорак

Налоговики собираются ликвидировать бизнес Ани Лорак
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Спасти выгодное предприятие звезда уже не в состоянии

После событий на Украине Ани Лорак решила удалиться из социальных сетей, отменила концерты и забыла о публике. Стали поговаривать, что звезда покинула Россию и теперь находится где-то в другой стране. Да и родная Незалежная не спешит принимать Каролину с распростертыми объятиями: земляки ей крайне не рады.

Спустя несколько месяцев потеряшка выступила в Ереване  – спела на армянской свадьбе. Но куда более интересная деталь в другом – бизнес Лорак потерпел крах. Ее ООО, выпускавшее песни и клипы, едва не пошел под откос из-за скандала с Меладзе. Налоговая чуть было не закрыла предприятие Каролины из-за неверного юридического адреса, хотя звезда смогла спасти бизнес.

Но в конце июня налоговики решили закрыть компанию – предприятию Карлины грозит "предстоящее исключение из ЕГРЮЛ".

Юристы, пытаясь объяснить все дело простым языком, уточняют, что спустя три месяца "Ани Лорак Продакшн" будет ликвидирована. Счета компании уже в заморозке. Да и сама Каролина – в списках должников ФНС, которые годами не предоставляют отчетность и не выплачивают отчисления. Такие проблемы у Лорак с 2021 года.

А недавно мы рассказывали, что Лорак объявилась на пати у Филиппа Киркорова.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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