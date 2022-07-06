Спасти выгодное предприятие звезда уже не в состоянии

После событий на Украине Ани Лорак решила удалиться из социальных сетей, отменила концерты и забыла о публике. Стали поговаривать, что звезда покинула Россию и теперь находится где-то в другой стране. Да и родная Незалежная не спешит принимать Каролину с распростертыми объятиями: земляки ей крайне не рады.

Спустя несколько месяцев потеряшка выступила в Ереване – спела на армянской свадьбе. Но куда более интересная деталь в другом – бизнес Лорак потерпел крах. Ее ООО, выпускавшее песни и клипы, едва не пошел под откос из-за скандала с Меладзе. Налоговая чуть было не закрыла предприятие Каролины из-за неверного юридического адреса, хотя звезда смогла спасти бизнес.

Но в конце июня налоговики решили закрыть компанию – предприятию Карлины грозит "предстоящее исключение из ЕГРЮЛ".

Юристы, пытаясь объяснить все дело простым языком, уточняют, что спустя три месяца "Ани Лорак Продакшн" будет ликвидирована. Счета компании уже в заморозке. Да и сама Каролина – в списках должников ФНС, которые годами не предоставляют отчетность и не выплачивают отчисления. Такие проблемы у Лорак с 2021 года.

А недавно мы рассказывали, что Лорак объявилась на пати у Филиппа Киркорова.