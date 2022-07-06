VIP-зона в аэропорту и люксовое авто: озвучен скромный райдер Билана

VIP-зона в аэропорту и люксовое авто: озвучен скромный райдер Билана
Дима Билан. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Требовательный певец обогнал даже Ксению Собчак

Дима Билан оказался самым требовательным и дорогостоящих артистом для организаторов концертов и музыкальных мероприятий – финалист "Евровидения" желает автомобиль представительского класса с отдельным местом в лайнере для своего музыкального оборудования. В аэропорту Билан также требует VIP-зону.

В питании Билан будет проще: никакого особого меню он не требует. Главное, чтобы заказ был свежим – и доставленным не позднее чем за 40 минут. В противном случае у организаторов не будет никакого Димы Билана – он уедет домой.

А вот Ксения Собчак выставляет аналогичные требования. Правда, с массажным столом в номере, где температура не должна превышать 20 градусов.

Кстати, вполне скромные в сравнении с вышеописанными требования Ольги Бузовой: поющая ведущая просит санузел, габаритное зеркало и отпариватель. Ну и мед, колбасу, фрукты и питьевую воду на столе. Правда, требования эти касаются лишь концерта. 

Источник: Рамблер ✓ Надежный источник
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