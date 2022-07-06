Правда, иногда родные стены артисту видеть можно

Звезда российской эстрады Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой еще в прошлом году. Рассталась пара по-хорошему, судя по всему: комментировать причины произошедшего никто не стал. Хотя буквально недавно Лепс заявил, что считает виновником ситуации себя.

Григорий уверен, что нанес глубокую обиду супрге, которая была верна ему несколько десятков лет. И винить непредвиденные обстоятельства он не собирается – источником проблемы считает себя самого.

Анна, кстати, пускает Григория домой. Правда, живет он нынче за пределами родных стен. А дом находится в десяти метрах от него.

"Живу сейчас в офисе", – пояснил артист.

Кстати, не так давно "Утро" рассказывало о задранных до предела ценах на концерт Лепса – россиянам нужно раскошелиться минимум на десять тысяч рублей, чтобы посмотреть на своего любимого кумира.