Бывшая жена выгнала Лепса из дома после развода

Бывшая жена выгнала Лепса из дома после развода
Григорий Лепс. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Правда, иногда родные стены артисту видеть можно

Звезда российской эстрады Григорий Лепс развелся с Анной Шаплыковой еще в прошлом году. Рассталась пара по-хорошему, судя по всему: комментировать причины произошедшего никто не стал. Хотя буквально недавно Лепс заявил, что считает виновником ситуации себя.

Григорий уверен, что нанес глубокую обиду супрге, которая была верна ему несколько десятков лет. И винить непредвиденные обстоятельства он не собирается – источником проблемы считает себя самого.

Анна, кстати, пускает Григория домой. Правда, живет он нынче за пределами родных стен. А дом находится в десяти метрах от него.

"Живу сейчас в офисе", – пояснил артист.

Кстати, не так давно "Утро" рассказывало о задранных до предела ценах на концерт Лепса – россиянам нужно раскошелиться минимум на десять тысяч рублей, чтобы посмотреть на своего любимого кумира.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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