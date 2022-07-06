Доказательства в студию, заявляют менеджеры артистки

После распада отношений с Давой Ольга Бузова какое-то время находилась в гордом одиночестве, однако недавно блогер Tatarka FM выдала: у певицы есть влиятельный жених, за которого она в скором времени выйдет замуж.

Тогда же блогер заявила, что Бузова намеренно скрывает имя своего избраника, чтобы не дать никому повода потрепаться. Татарка заявила, что знает имя избранника, и пара якобы поженится весной 2023 года. А позднее менеджер Бузовой прокомментировал ситуацию.

Представитель звезды Антон Бо заявил, что для него это совершенно неожиданная новость – странно было услышать об избраннике Оли из СМИ и самой Татарки.

Менеджер певицы заявил, что Бузова ныне в Африке – вся в работе. И сама была не в курсе того, что ее выдали журналисты за некоего влиятельного политика.

"Крайне интересно узнать его личность, должность, да и вообще хочется самим бы понять, кто этот "новый парень Бузовой", – саркастично заявил представитель Ольги.

Сама звезда находится в Африке – вся в работе и съемках нового проекта для ТНТ. И уже услышала, что ее свели журналисты с неким политиком – очень удивилась.