Басков потребовал от Минкульта импортозамещения российской эстрады

Басков потребовал от Минкульта импортозамещения российской эстрады
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Нам чужого не нужно, а родное к сердцу всегда ближе, считает Николай

Николай Басков, погрузившийся в политические и общественные процессы страны после событий на Украине, раскритиковал законопроект Минкульта, упрощающий привлечение иностранной эстрады в РФ на гастроли. Звездный певец уверен, что импортозамещать нужно либо полностью, либо вообще никак.

Российская культура, считает исполнитель легендарного рекламного хита "Золотая чаша", идет вовсе не в ногу с остальными отраслями страны – как обычно, те, кто ее курируют, действуют по старинке: "давайте звать иностранцев".

А как же российские, родные и любимые артисты, вопрошает Николай? Неужели в стране мало своих талантливых и ярких музыкантов, режиссеров и дирижеров? Нужно отдавать предпочтение им, а не формировать конкуренцию с иностранцами.

"Во многих странах введен повышенный налог для приезжих артистов. А мы? Нужно ли упрощать условия? Не уверен", – пишет Басков в социальных сетях.

А не так давно мы рассказывали, как на Баскова напала в Турции украинка.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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