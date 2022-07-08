Королева не стала разводиться с Тарзаном после его слов о спецоперации

Королева не стала разводиться с Тарзаном после его слов о спецоперации
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка вышла в свет со своим супругом

Стриптизер Сергей Глушко поддержал спецоперацию России на Украине, что вызвало неоднозначную реакцию общественности, поскольку его супруга Наташа Королева является украинкой. СМИ сообщали, что после этого его теща отписалась от него в соцсетях, ходили слухи, что брак знаменитостей может рухнуть, однако звезды все домыслы опровергли. 

Как передает "Пятый канал", супруги вышли вместе на публику, став гостями премьеры фильма "Булки" в Москве. Во время поездки к месту событий Королева публиковала в своих соцсетях видео, как в шутку переговаривается с мужем по поводу своего внешнего вида. Певица выбрала для премьерного показа мини-платье.

Позже, к пресс-воллу они подошли держась за руки и стали позировать перед фотографами в обнимку. 

Ранее Королева опубликовала видео со своих занятий спортом. Певица показала, как прыгает в тугом спортивном костюме на балконе, пошутив, что радуется, что под ней не разваливается пол.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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