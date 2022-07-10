После грязи в адрес россиян Лазарева пожаловалась на жизнь в Европе

После грязи в адрес россиян Лазарева пожаловалась на жизнь в Европе
Татьяна Лазарева. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Происходящее юмористка считает дискриминацией

Татьяна Лазарева, ныне проживающая в Испании, куда бежала после начала специальной операции на Украине, временами выходит на связь с блогерами и критикует Россию. Не так давно артистка заявила, что вообще жалеет, что родилась в этой стране.

Звезда заявила, однако, что и в солнечной Испании столкнулась с определенными трудностями: там ей не дали в один момент снять средства со своего счета из-за паспорта гражданина РФ. Происходящее она считает возмутительным.

Утрясти дело удалось: Татьяна напомнила представителям банка, что уже пятнадцать лет там имеет счет. И его разблокировали. Хотя неприятный осадок, конечно, остался.

"Объяснять, что в современном европейском мире невозможно жить без банковского счета, я не стану", – заявила Лазарева.

А не так давно Татьяна довольно флегматично отреагировала на возмущения ее соотечественников из России по поводу массовой критики РФ и ее населения, и заявила, что никому ничего не собирается доказывать – просто останется при своем мнении.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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