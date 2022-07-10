Маликов насмерть рассорился с женой из-за обидных слов

Маликов насмерть рассорился с женой из-за обидных слов
Дмитрий Маликов. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Брак разошелся по швам

Родные звездного артиста Дмитрия Маликова – одна из наиболее образцовых семей из наиболее известных в России. Пока некоторые судятся и переживают разводы, Дмитрий продолжает счастливо жить с супругой Еленой.

52-летний исполнитель признался, что познакомился с женой, когда ему не было еще и 25 лет. В тот момент он уже приобрел всероссийскую известность и встречался с Натальей Ветлицкой – да и вообще тесные связи водил в то время с селебрити.

В Елене же сочеталась и мудрость, и красота, и истинное женское обаяние. Сразу стали много путешествовать и устраивать концертную деятельность. Позднее родилась дочь Стефания.

В 2008 году в отношениях пары назрел серьезный кризис. Не разговаривали практически целый месяц из-за неосторожных слов, в порыве обиды сказанных друг другу.

"А в один момент простили друг друга, начали скучать", – признался Дмитрий.

Дело в том, что и у Маликова, и у его супруги эмоциональный характер. Правда, со временем оба остывают и прощают друг друга.

А не так давно Маликов, на удивление публики, появился на камере в парике. Но не стал уточнять, зачем именно.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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