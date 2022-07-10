Чтобы еще поспать: Лолита потребовала у аэропорта задержать авиарейс

Чтобы еще поспать: Лолита потребовала у аэропорта задержать авиарейс
Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Ради звезды пассажирам можно и подождать

Лолита снова эпатировала публику – на этот раз бывшая участница кабаре-дуэта устроила громкую выходку в аэропорту, вновь залетев на передовицы интернет-изданий.

Непонятно, как сама хулиганка отнеслась к своей выходке – видимо, как ко вполне обыденному делу, если опубликовала на своей странице в социальных сетях тот самый ролик. На нем звезда валяется на диване в аэропорту и упорно не желает вставать. Помощник уговаривает ее отправиться на посадку, однако упрямство Милявской не знает границ.

Сама звезда обращается к мужчине и просит, чтобы "Леха" (так она к нему обратилась) хоть раз в жизни задержал рейс ради нее. Ради известной артистки люди, между прочим, могут и подождать.

Фолловеры, впрочем, не одобрили поведение своей фаворитки и принялись строчить критику. 

А недавно Милявская со смехом отреагировала на публикации в средствах массовой информации о ее "отъезде" из Москвы во Владивосток.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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