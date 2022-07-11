Правда, непонятно, кто именно

Жизнь Чулпан Хаматовой в родной России была прекрасна – звезда зарабатывала хорошие деньги, блистала на сцене и водила дружбу с огромным количеством людей. А затем вдруг резко решила покинуть страну – теперь живет с детьми в Латвии и вынуждена отвечать на вопросы о России, которую в Европе (особенно Восточной) принято поносить на чем свет стоит.

Многие бывшие коллеги из России стали вольно или не очень пытаться найти оправдание звезде – мол, не сама пришла к такому делу, а ее заставили. Журналист Антон Беккужев, правда, считает, что все куда проще: Чулпан никто никаких приказов не отдавал, и все ее действия – вполне себе добровольный и осознанный выбор.

Антон уверен, что никаких покровителей у Чулпан нет – она сама выбрала себе такую жизнь. Кто же станет заставлять ехать в небесами забытую Латвию, а не в более крупную и богатую европейскую страну?

"Конечно, не все так просто, и у Хаматовой наверняка имеются знакомые, которые ей оказывают помощь, но явно не в таком масштабе", – высказался журналист.

А не так давно Чулпан заявила, что будет удалять комментарии с критикой в ее адрес.