У бежавшей из России Хаматовой нашлись в Латвии покровители

У бежавшей из России Хаматовой нашлись в Латвии покровители
Чулпан Хаматова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Правда, непонятно, кто именно

Жизнь Чулпан Хаматовой в родной России была прекрасна – звезда зарабатывала хорошие деньги, блистала на сцене и водила дружбу с огромным количеством людей. А затем вдруг резко решила покинуть страну – теперь живет с детьми в Латвии и вынуждена отвечать на вопросы о России, которую в Европе (особенно Восточной) принято поносить на чем свет стоит.

Многие бывшие коллеги из России стали вольно или не очень пытаться найти оправдание звезде – мол, не сама пришла к такому делу, а ее заставили. Журналист Антон Беккужев, правда, считает, что все куда проще: Чулпан никто никаких приказов не отдавал, и все ее действия – вполне себе добровольный и осознанный выбор.

Антон уверен, что никаких покровителей у Чулпан нет – она сама выбрала себе такую жизнь. Кто же станет заставлять ехать в небесами забытую Латвию, а не в более крупную и богатую европейскую страну?

"Конечно, не все так просто, и у Хаматовой наверняка имеются знакомые, которые ей оказывают помощь, но явно не в таком масштабе", – высказался журналист.

А не так давно Чулпан заявила, что будет удалять комментарии с критикой в ее адрес.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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