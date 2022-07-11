"Просто смешно": Шаляпин опроверг слухи о наследстве после смерти жены-миллионерши

"Просто смешно": Шаляпин опроверг слухи о наследстве после смерти жены-миллионерши
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Виной тому брачный контракт

Не так давно известный исполнитель Прохор Шаляпин женился на бизнес-вумен Татьяне Дэвис, которой принадлежало несколько юридических агентств в Канаде. Счастье молодых было недолгим: спустя пару месяцев после свадьбы Татьяна ушла из жизни, не выдержав последствий ковида.

Шаляпин оказался под обстрелом медиа и публики, которые до сих пор утверждают, что артист стал обладателем несметного наследства. Теперь певец может спокойно говорить о произошедшем и рассказывает, что яркая история просто в один прекрасный момент оборвалась.

Прохор, кстати, не получил ни рубля после смерти Татьяны. Все произошло в Соединенных Штатах, где он в тот момент находился.

"Я ничего не получил с этой истории. Было бы смешно, если бы я что-то получил. Ведь все прописано в брачном контракте, который мы составили", – заявил исполнитель.

А не так давно Шаляпину повезло: он встретил актрису и модель Ольгу Сан, к которой практически сразу воспылал яркими чувствами. И даже успел вывести ее на публику.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
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