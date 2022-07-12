"Платье с дыркой": 46-летняя Канделаки вывалила грудь в кружевах

"Платье с дыркой": 46-летняя Канделаки вывалила грудь в кружевах
Тина Канделаки. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая предстала в непривычном для поклонников виде

Знаменитая российская телеведущая Тина Канделаки внимательно следит за своим внешним видом и много времени уделяет спортивным занятиям. Прекрасная фигура и готовность эпатировать публику позволяют знаменитости выходить в свет в весьма провокационных нарядах. На этот раз 46-летняя звезда порадовала поклонников возможностью любоваться ее пышными формами в соблазнительном нижнем белье.

Для очередного статусного мероприятия Канделаки выбрала модное дизайнерское платье черного цвета. Фишкой наряда стали ассиметричные "прорехи" в одеянии, расположенные чуть ниже груди. Благодаря замысловатому фасону грудь знаменитости задорно "выглядывает" наружу. В итоге пышный бюст в дорогом кружевном белье стал предметом настойчивого внимания телеведущей.

Фото: соцсети

Впрочем, нашлись и те, кто счет такой наряд слишком откровенным и даже несколько неуместным.

"Тина Канделаки позирует в платье с дыркой на животе и декольте, через которое виднеется черное кружевное белье", – делятся наблюдениями в социальных сетях.

К слову, недавно Канделаки поделилась своими эмоциями по поводу введения против нее санкционных ограничений.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров

Зеленский анонсировал "неприятный сюрприз для России"

И пообещал довести все нужные данные до ВСУ

Становление Трасс премьером Британии не сулит России ничего хорошего - эксперт

Ни один из кандидатов не настроен к Москве менее резко, чем Джонсон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей