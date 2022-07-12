Телеведущая предстала в непривычном для поклонников виде

Знаменитая российская телеведущая Тина Канделаки внимательно следит за своим внешним видом и много времени уделяет спортивным занятиям. Прекрасная фигура и готовность эпатировать публику позволяют знаменитости выходить в свет в весьма провокационных нарядах. На этот раз 46-летняя звезда порадовала поклонников возможностью любоваться ее пышными формами в соблазнительном нижнем белье.



Для очередного статусного мероприятия Канделаки выбрала модное дизайнерское платье черного цвета. Фишкой наряда стали ассиметричные "прорехи" в одеянии, расположенные чуть ниже груди. Благодаря замысловатому фасону грудь знаменитости задорно "выглядывает" наружу. В итоге пышный бюст в дорогом кружевном белье стал предметом настойчивого внимания телеведущей.

Впрочем, нашлись и те, кто счет такой наряд слишком откровенным и даже несколько неуместным.

"Тина Канделаки позирует в платье с дыркой на животе и декольте, через которое виднеется черное кружевное белье", – делятся наблюдениями в социальных сетях.

К слову, недавно Канделаки поделилась своими эмоциями по поводу введения против нее санкционных ограничений.