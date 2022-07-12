Артистку удивляет суматоха после смерти знаменитости

Смерть знаменитого российского исполнителя Юрия Шатунова стала как гром среди ясного неба. Бывший солист нашумевшей в свое время музыкальной группы "Ласковый май" еще при жизни успел стать настоящей легендой отечественной эстрады. Его гибель сильно расстроила многомиллионную армию фанатов. Люди надеются увековечить память своего кумира, однако начавшаяся суматоха у некоторых вызывает удивление. Так, со странным заявлением по этому поводу выступила известная российская певица Татьяна Буланова.



Знаменитость считает, что люди слишком "поздно спохватились". Возводить дорогостоящие памятники и аллеи в честь Шатунова после его смерти неуместно. Известный артист нуждался во внимании прессы и поклонников при жизни, а не после отбытия в иной мир.

Траты огромных средств на возведение монументов в честь исполнителя хитов "Белые розы", "Седая ночь" и других кажутся Булановой излишними. По мнению певицы, эти деньги лучше потратить на раскрутку новых талантливых артистов.

Татьяну очень расстраивает, что об артистах начинают говорить после их смерти, к сожалению, многие при жизни не получают таких почестей.

К слову, недавно в социальных сетях активно обсуждали резкие перемены во внешности Татьяны Булановой.