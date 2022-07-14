"Участь предателя": Цыганова потребовала от властей разобраться с Галкиным

"Участь предателя": Цыганова потребовала от властей разобраться с Галкиным
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
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Исполнительница Вика Цыганова заявила, что к российскому шоумену Максиму Галкину необходимо применить самые жесткие меры – вплоть до уголовного преследования. По словам певицы, "участь предателя" ясна и всегда должна оборачиваться одним и тем же.

Звезда считает, что поведение Максима неслыханно: получал деньги в России, а теперь демонстрирует возмутительное поведение, критикуя страну. 

Цыганова не понимает, как Максим умудряется с такой философией (непонятно, какой именно, с ее точки зрения) воспитывать родных наследников. И жалеет публику, которая посещала его концерты.

Вика уверена, что Галкин проявляется поистине "несусветное хамство" и теперь заслуживает уголовного дела.

Как пишет "Телепрограмма", в отношении Максима уже возбуждено уголовное дело из-за недостоверных высказываний в отношении армии РФ.

А не так давно бывшая возлюбленная Максима Анастасия Чернобровина рассказала о рождении ребенка.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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