Курс рубля
- Le Figaro: рубль оказался самой успешной валютой мира
- Что станет с рублем к 2023 году: экономист выступил с прогнозом
- Эксперт назвал главные факторы укрепления рубля
Исполнительница Вика Цыганова заявила, что к российскому шоумену Максиму Галкину необходимо применить самые жесткие меры – вплоть до уголовного преследования. По словам певицы, "участь предателя" ясна и всегда должна оборачиваться одним и тем же.
Звезда считает, что поведение Максима неслыханно: получал деньги в России, а теперь демонстрирует возмутительное поведение, критикуя страну.
Цыганова не понимает, как Максим умудряется с такой философией (непонятно, какой именно, с ее точки зрения) воспитывать родных наследников. И жалеет публику, которая посещала его концерты.
Вика уверена, что Галкин проявляется поистине "несусветное хамство" и теперь заслуживает уголовного дела.
Как пишет "Телепрограмма", в отношении Максима уже возбуждено уголовное дело из-за недостоверных высказываний в отношении армии РФ.
А не так давно бывшая возлюбленная Максима Анастасия Чернобровина рассказала о рождении ребенка.
В Нур-Султане озвучили будущее отношений между странами
По Украине призвали нанести полномасштабный удар