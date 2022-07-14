Шоумен напросился сам, считает звезда

Исполнительница Вика Цыганова заявила, что к российскому шоумену Максиму Галкину необходимо применить самые жесткие меры – вплоть до уголовного преследования. По словам певицы, "участь предателя" ясна и всегда должна оборачиваться одним и тем же.

Звезда считает, что поведение Максима неслыханно: получал деньги в России, а теперь демонстрирует возмутительное поведение, критикуя страну.

Цыганова не понимает, как Максим умудряется с такой философией (непонятно, какой именно, с ее точки зрения) воспитывать родных наследников. И жалеет публику, которая посещала его концерты.

Вика уверена, что Галкин проявляется поистине "несусветное хамство" и теперь заслуживает уголовного дела.

Как пишет "Телепрограмма", в отношении Максима уже возбуждено уголовное дело из-за недостоверных высказываний в отношении армии РФ.

А не так давно бывшая возлюбленная Максима Анастасия Чернобровина рассказала о рождении ребенка.