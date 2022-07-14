"Сюрприз": голая Тодоренко шокировала публику перед родами

"Сюрприз": голая Тодоренко шокировала публику перед родами
Регина Тодоренко. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Звезда осталась в чем мать родила

Известная российская телеведущая, блогер Регина Тодоренко решила сверкнуть прелестями перед верными поклонниками, выложив фотографию. Звезда сейчас на последних сроках – совсем скоро у нее должен родиться ребенок.

На свежем фото Регина стоит перед камерой в прозрачном халате и демонстрирует публике свой округлившийся живот. А одной рукой звезда прикрывает пикантные места, с нарочито смущенной улыбкой потупив взор.

"Я очень хотела сюрприз", – пояснила блогер.

Кстати, Регина до сих пор не в курсе, кто у нее родится. Специально не стала узнавать от доктора пол, когда отправилась на УЗИ. И решила рожать ребенка в другой стране, куда отправилась вместе с возлюбленным Владом Топаловым.

Звезда уже призналась, что отправилась на Бали, который называет своим "местом силы".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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