Уволившейся у поп-короля женщине до сих пор есть, что рассказать

Домработница по имени Люся больше двадцати лет проработала на Филиппа Киркорова. Успела узнать все о его личной жизни вдоль и поперек. Женщина повидала многое, но одно знает наверняка: после расставания с Аллой Пугачевой король российской эстрады уже никогда не женится.

Филипп, рассказывает Люся – настоящий однолюб. Аллу он так и не забыл – она живет в его сердце. Хотя рядом с таким видным мужчиной могла бы быть любая.

"У него могли быть Анастасия Стоцкая, Ани Лорак и остальные красивые женщины…", – рассуждает Люся.

Женщина перестала работать на Киркорова пару лет назад. Хотя сам поп-король до сих пор о ней вспоминает. Эта привязанность взаимна. Хотя Люся уверена: даже если тот позовет обратно, не вернется. Уже и здоровье не то – успела покалечить где-то руку. С собачками бегать больше не собирается.

Кстати, не так давно Киркоров вспомнил историю о своей драке с Юрием Шевчуком в баре.