Знаменитый певец прервал продолжительное молчание

Старт специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса внес серьезные изменения во многие сферы жизни. Так, шоу-бизнес фактически поделился на два лагеря: патриотов и тех, кто осудили решение Кремля защитить несчастных донбассцев. Впрочем, многие знаменитости предпочитают до последнего отмалчиваться. Только сейчас известный российский певец Сергей Пенкин решился ответить на вопрос о его отношении к происходящему.



На "чистую воду" артиста вывела известная журналистка Алена Жигалова. Она подчеркнула, что сейчас сложилась такая ситуация, при которой звездам лучше четко обозначить свою позицию по поводу российской СВО. Известно, что некоторые артисты, решившие встать на сторону киевского режима, спешно покинули наше государство.

Пенкин подчеркнул, что не собирается пополнять их ряды. Сергей отметил, что не сильно интересуется политикой, вся его жизнь посвящена творчеству. Однако певец четко обозначил, что является патриотом и ни за что не покинет просторы родного государства.

К слову, некоторое время назад знаменитый исполнитель пожаловался на российскую певицу Аллу Пугачеву. Оказалось, что в сложный для Пенкина период примадонна отказала ему в помощи.