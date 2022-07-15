Фигуру певицы сравнили с телом миниатюрной Карпович

Летний сезон в самом разгаре – все россияне от простых обывателей до именитых знаменитостей проводят время под ласковым солнцем. Артистки регулярно радуют глаза поклонников пикантными снимками в модных купальниках. Свежие кадры знаменитой российской певицы Ольги Орловой и актрисы Мирославы Карпович спровоцировали целую битву бикини на просторах интернет-пространства.



Пользователям Сети предложили выбрать, кто из двух очаровательных знаменитостей выложил самую соблазнительную фотографию. Бывшая солистка нашумевшей в свое время музыкальной группы "Блестящие" поделилась с многомилионной армией фанатов роскошным кадром в элегантном белом бикини. Женственные формы Орловой взбудоражили мужскую часть поклонников и заставили испытать чувство зависти женскую аудиторию.

Пышная грудь и округлые бедра Орловой, как отмечают в социальных сетях, напоминают "песочные часы" и весьма близки к эталонному пониманию женской красоты. Впрочем, подтянутая фигура худышки-Карпович тоже очень радует глаз. Мирослава поделилась эффектным кадром в дизайнерском купальнике на фоне мощных стволов тропических деревьев.

Интернет-пользователи активно подключились к голосованию на тему "кто краше". Стоит отметить, что за первые часы конкурса Орлова вырвалась вперед с заметным отрывом.

К слову, недавно Мирослава поразила общественность смелым кадром. "Папина дочка" не постеснялась выставить напоказ туго обтянутую трусами промежность.