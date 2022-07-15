Любопытную информацию удалось выяснить журналистам

Сегодня в информационном пространстве появились сенсационные новости. Журналисты утверждают, что примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева была замечена на территории Российской Федерации. При этом известно, что артистка не анонсировала свой приезд на Родину.



Особый интерес вызывает тот факт, что, по имеющимся данным, Алла Борисовна приехала в Россию без детей и супруга, юмориста Максима Галкина. Издание "Слово и дело" сообщает, что такой информацией с ним поделились очевидцы, которые видели Пугачеву в столичном аэропорту.

Что заставило исполнительницу хитов "Сильная женщина", "Миллионы алых роз", "Арлекино" и других вернуться в родное государство, пока неизвестно. После старта специальной военной операции по защите мирных жителей двух республик Донбасса Пугачева вместе с Галкиным и наследниками переехала в Израиль, а последнее время проживала в Латвии.

Ранее стало известно о начале разбирательств в отношении Галкина, которого подозревают в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации. Связан ли приезд Пугачевой в Россию с этим делом, остается загадкой.