Звезда ничего не стесняется и никого не боится

За какие-то пару лет Лариса Долина изменилась до неузнаваемости: села на диету и сменила гардероб. Хотя "старой школе" пришлось не слишком по вкусу, звезда ведет себя так, как считает нужным.

Недавно Лариса опубликовала в соцсетях стихотворение, выдвинув протест старению – 67-летняя исполниьтельница говорит, что перед ней все еще открыт весь мир, и терять его она не собирается.

Долина пытается исправить ошибки молодости, когда пыталась выглядеть чуть ли не серой мышкой, не давая раскрыться своей красоте. В 67 лет, уверена Лариса, можно все еще делать все, что заблагорассудится, и дышать полной грудью, вдыхая свободу. И пропускать такую возможность – просто непростительно, передает телеканал МИР24.

"Что я и стараюсь делать по полной!" – обращается звезда к фанатам.

Фото сделано соответствующее – Лариса обнажает бедра и вызывающе смотрит в объектив камеры.

Впрочем, в отсутствии смелости Долину обвинить нельзя – показывает она не только бедра, но и другие интересные части тела.