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За какие-то пару лет Лариса Долина изменилась до неузнаваемости: села на диету и сменила гардероб. Хотя "старой школе" пришлось не слишком по вкусу, звезда ведет себя так, как считает нужным.
Недавно Лариса опубликовала в соцсетях стихотворение, выдвинув протест старению – 67-летняя исполниьтельница говорит, что перед ней все еще открыт весь мир, и терять его она не собирается.
Долина пытается исправить ошибки молодости, когда пыталась выглядеть чуть ли не серой мышкой, не давая раскрыться своей красоте. В 67 лет, уверена Лариса, можно все еще делать все, что заблагорассудится, и дышать полной грудью, вдыхая свободу. И пропускать такую возможность – просто непростительно, передает телеканал МИР24.
"Что я и стараюсь делать по полной!" – обращается звезда к фанатам.
Фото сделано соответствующее – Лариса обнажает бедра и вызывающе смотрит в объектив камеры.
Впрочем, в отсутствии смелости Долину обвинить нельзя – показывает она не только бедра, но и другие интересные части тела.
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