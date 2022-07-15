Плюют на своих зрителей: Норкин разгромил эстраду за вранье о спецоперации

Плюют на своих зрителей: Норкин разгромил эстраду за вранье о спецоперации
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Внятной позиции от артистов не дождаться

Звездный телеведущий Андрей Норкин решил высказаться на тему российского шоу-бизнеса – вернее, политической позиции тех или иных звезд. По словам журналиста, в России селебрити до сих пор оказывают определенное влияние на население – потому могут и транслировать свои убеждения условным поклонникам и тем самым прививать поледним собственные воззрения.

Однако, указал Андрей, так или иначе, звездам приходится высказываться по поводу специальной военной операции на Украине. Однако многие не верны своим убеждениям: сегодня скажут одно, а завтра – совершенно другое.

"И один из них что-нибудь изначально брякнет. А затем ему приходится выступать на условном мероприятии по праздничному случаю – государственному празднику. А зритель ничего не понимает и думает: "Сначала нас поливал, а теперь что?" – высказался Андрей в эфире передачи "Место встречи".

А недавно Норкин высказался в НТВ по поводу трансгендеров.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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