Норкин обвинил в двуличии открестившуюся от России Нетребко

Норкин обвинил в двуличии открестившуюся от России Нетребко
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Пытается усидеть на двух стульях, считает журналист

Известный российский ведущий Андрей Норкин критично высказался в отношении Анны Нетребко, которая, на взгляд журналиста, пытается усидеть не на одном стуле из-за ситуации на Украине, чтобы сохранить прежний уровень комфорта.

В одном из роликов Анна называет россиян недалекими людьми – хотя на следующий день она заявила, что адресовала свои словам некоторым журналистам. Андрей полагает, что Нетребко таки смогла добиться своего: ее приняла Венская опера. Получается, гибкость дала свои плоды.

"Это довольно большая редкость. Она довольно востребована и выступала с концертами в других странах. С другой же стороны, езжу на работу и на радио "Орфей" слушаю ее раз пятнадцать на дню. Никто у нас ее не отменил" – да и не собирается, – высказался журналист.

А ранее Норкин раскритиковал российских звезд за невнятную позицию по специальной военной операции на Украине.

Источник: НТВ ✓ Надежный источник
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