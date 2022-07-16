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Регина Тодоренко старается не высказываться о политической ситуации из-за происходящего на Украине. Однако, как оказалось, устраивает это далеко не всех.
Недавно на одном из украинских каналов в YouTube выступила исполнительница Mamarika, заявившая, что знает Регину лично и все не дождется от нее внятных слов по поводу происходящего.
Однако затем украинская певица перешла на личности и начала обзывать певицу. А потом и вовсе заявила, что знает родителей Регины, у которых имеются "какие-то сбережения".
"Личность ты или кто? У тебя семья проживает в Одессе. Думаю, она молчит, потому что боится без денег остаться", – высказалась певица.
Украинская исполнительница добавила, что звезда "Орла и Решки", по ее мнению, гарантированно лишилась родного дома – из-за "молчания". Да и вообще, считает Mamarika, у Регины нет никакого права "ступать" на родную землю.
Кстати, Тодоренко вошла в некий список "нежелательных лиц", составленный украинскими властями. Туда вошли и Филипп Киркоров, и Ольга Бузова, и множество остальных.
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