Родина ее не ждет назад, заявила звезда

Регина Тодоренко старается не высказываться о политической ситуации из-за происходящего на Украине. Однако, как оказалось, устраивает это далеко не всех.

Недавно на одном из украинских каналов в YouTube выступила исполнительница Mamarika, заявившая, что знает Регину лично и все не дождется от нее внятных слов по поводу происходящего.

Однако затем украинская певица перешла на личности и начала обзывать певицу. А потом и вовсе заявила, что знает родителей Регины, у которых имеются "какие-то сбережения".

"Личность ты или кто? У тебя семья проживает в Одессе. Думаю, она молчит, потому что боится без денег остаться", – высказалась певица.

Украинская исполнительница добавила, что звезда "Орла и Решки", по ее мнению, гарантированно лишилась родного дома – из-за "молчания". Да и вообще, считает Mamarika, у Регины нет никакого права "ступать" на родную землю.

Кстати, Тодоренко вошла в некий список "нежелательных лиц", составленный украинскими властями. Туда вошли и Филипп Киркоров, и Ольга Бузова, и множество остальных.