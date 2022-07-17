Возвращаться не намерен: Малахов навсегда покинул Россию

Возвращаться не намерен: Малахов навсегда покинул Россию
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда перестал выходить на связь

Анонимные Telegram-каналы сообщили, что Андрей Малахов покинул Россию. Сейчас ведущий находится в одной из прибалтийских стран и возвращаться обратно не собирается.

Сам ведущий об отъезде из страны не говорил. В его соцсетях нет никаких записей, которые могли бы говорить о том, что знаменитость в данный момент находится в Прибалтике. Последняя его публикация – от 15 июля, на которой Малахов сфотографировался с бывшей женой Трампа в 2007 году в Сен-Тропе. 

Журналисты Daily Storm связались с директором телеведущего Алексеем Минделем. Он уверяет, что информация об отъезде звезды за рубеж – "полный бред". 

При этом он отказался давать подтверждение того, что Малахов в данный момент находится в России. С самим телеведущим связаться сотрудникам СМИ не удалось. 

Источник: Telegram • Требует проверки
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