Не переносит на дух: у Баскова появились серьезные проблемы с женщинами

Не переносит на дух: у Баскова появились серьезные проблемы с женщинами
Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Артист поделился интересным опытом

Российский исполнитель Николай Басков признался, что в отношения[ с прекрасным полом у него было не все гладко: певец постоянно испытывал давление со стороны дам.

Басков же готов на все ради возлюбленной и всегда бросает к ее ногам все – "растворяется" в человеке, как говорит сам. В пылу чувств Николай забывает о себе и в один прекрасный момент ощущает, как его "подавляют" чужой волей. И дама воспринимает такие эмоциональные порывы как слабость.

В какой-то момент все завершается – Басков уже не пытается идти навстречу и сам обрывает концы.    

"Скачи дальше сама", – пояснил артист.

Поп-певец считает, оглядываясь назад, что безраличие к чувствам другого рушит самую крепкую стену. Не раз он сталкивался с эгоизмом и потребительским отношениеv партнерши к миру – и старания Николая никто не оценивал.

Не так давно Басков потребовал от властей добиться "импортозамещения" отечественной сцены.

Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В США бьют тревогу из-за неожиданной "помощи" для РФ на Украине от восточного союзника

Американцы весьма обеспокоены пугающими слухами

В США сообщили о тайном и "самом страшном в истории" оружии России

Москва придумала эффектный способ отразить атаку Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей