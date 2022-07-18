Артист поделился интересным опытом

Российский исполнитель Николай Басков признался, что в отношения[ с прекрасным полом у него было не все гладко: певец постоянно испытывал давление со стороны дам.

Басков же готов на все ради возлюбленной и всегда бросает к ее ногам все – "растворяется" в человеке, как говорит сам. В пылу чувств Николай забывает о себе и в один прекрасный момент ощущает, как его "подавляют" чужой волей. И дама воспринимает такие эмоциональные порывы как слабость.

В какой-то момент все завершается – Басков уже не пытается идти навстречу и сам обрывает концы.

"Скачи дальше сама", – пояснил артист.



Поп-певец считает, оглядываясь назад, что безраличие к чувствам другого рушит самую крепкую стену. Не раз он сталкивался с эгоизмом и потребительским отношениеv партнерши к миру – и старания Николая никто не оценивал.

Не так давно Басков потребовал от властей добиться "импортозамещения" отечественной сцены.