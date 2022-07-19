Скандально известный телеведущий славится оголтелой русофобией

Сегодня, 19 июля, стало известно, что знаменитого журналиста из Незалежной Дмитрия Гордона объявили в розыск. Соответствующее решение приняли сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации. Известно, что оголтелого русофоба разыскивают по уголовной статье.



При этом пока не уточняется, о какой конкретно статье Уголовного кодекса идет речь, отмечает телеканал "360".

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", – приводит выдержку из заявления Министерства внутренних дел интернет-издание URA.RU.

При этом ранее, еще в марте Следственный комитет нашей страны инициировал разбирательства в отношении Гордона по трем статьям Уголовного кодекса. Так, украинского скандалиста подозревают в публичных призывах к агрессивным действиям, а также в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Известно, что Гордон не единожды выступал с резкими антироссийскими заявлениями. Дошло до того, что Дмитрий прямо объявил о необходимости "напасть" на нашу страну и применить против нее ядерные бомбы.