Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск по уголовке

Украинского журналиста Дмитрия Гордона объявили в розыск по уголовке
Дмитрий Гордон. Кадр: www.youtube.com
Скандально известный телеведущий славится оголтелой русофобией

Сегодня, 19 июля, стало известно, что знаменитого журналиста из Незалежной Дмитрия Гордона объявили в розыск. Соответствующее решение приняли сотрудники правоохранительных органов Российской Федерации. Известно, что оголтелого русофоба разыскивают по уголовной статье.

При этом пока не уточняется, о какой конкретно статье Уголовного кодекса идет речь, отмечает телеканал "360".

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ", – приводит выдержку из заявления Министерства внутренних дел интернет-издание URA.RU.

При этом ранее, еще в марте Следственный комитет нашей страны инициировал разбирательства в отношении Гордона по трем статьям Уголовного кодекса. Так, украинского скандалиста подозревают в публичных призывах к агрессивным действиям, а также в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Известно, что Гордон не единожды выступал с резкими антироссийскими заявлениями. Дошло до того, что Дмитрий прямо объявил о необходимости "напасть" на нашу страну и применить против нее ядерные бомбы.

Источник: МВД РФ ✓ Надежный источник
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