Собчак публично вступилась перед СМИ за оплеванного Меладзе

Собчак публично вступилась перед СМИ за оплеванного Меладзе
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
У журналистки нашлась пара добрых слов для "мастеров пера"

Не так давно любимец прекрасного пола Валерий Меладзе начал размышлять об уходе из творчества – как раз после того, как попал в список нежелательных в РФ звезд, выступающих против внешнеполитического курса страны (речь, в частности, идет об Украине). И недавно выяснилось, что Валерий будет петь на Западе – зарабатывать на корпоративах.

Неожиданно за музыканта вступилась Ксения Собчак, прикрепившая скрины с новостями, где Меладзе костерят на чем свет стоит. "Мастеры пера" будто сговорились, считает ведущая – лепят из Валерия врага.

Хотя Меладзе прекрасно относится к России, заявила Собчак: рос в родной Грузии, а затем уехал учиться на Украину. В России же он ныне живет и зарабатывает на жизнь. 

"Поэтому сердце мое разрывается", – приводит заявление Валерия Собчак в давнем интервью.

Сердобольность кровавой барыни в этом посте эфемерна: Ксения в конце выложила ссылку на свою интервью с Валерием, чтобы продвинуть собственный контент.

Кстати, по слухам, брат Валерия Константин сам переживает кризис в отношениях с супругой Верой Брежневой: та требует от него публичного осуждения спецоперации, однако тот якобы не желает рисковать бизнесом и связями.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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