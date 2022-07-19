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Телеведущая Дана Борисова имела если не оглушительный успех, то хотя бы популярность – секс-символ российского телевидения "нулевых" помнят многие. Однако блондинка давно уже за бортом отечественного ТВ. Дане даже нечем платить за квартиру.
Звезда решила просить помощи у поклонников и знакомых. Обижается на друзей: пост видели, но не отправили ей ни рубля. Даже бывшие кавалеры – даже не удосужились помочь.
Вместо того, чтобы отправить условные сто рублей, молодые люди начинают написывать и спрашивать, в порядке ли Борисова.
"Это не мужской поступок. Я не просила пять тысяч перевести", – высказалась телеведущая.
Звезда "Армейского магазина" смогла в итоге разобраться и решить все свои проблемы с коммуналкой. Зато, как говорил мудрец Кличко, "окрасили себя в те цвета, в которые окрасили" – понятно, на кого можно рассчитывать. Дана стала избирательнее относиться к людям.
А в марте мы писали, как Дана выбежала на мороз и разделась для своих верных поклонников.
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