Артист не может оставить в покое умершую звезду, считает журналистка

У Прохора Шаляпина появились недруги: на него обрушилась со шквалом критики журналистка Алена Жигалова, которая проехалась по бывшему участнику "Фабрики звезд" за появление на вечере памяти покойной Жанны Фриске. Главное недовольство Алены в том, что никакой скорбью от Прохора не пахло: мол, пришел лишь попиариться.

Более того, Шаляпин не был знаком с Фриске лично. А отец Жанны Владимир зарабатывает на смерти наследницы неплохие средства, продавая билеты селебрити и поднимая вокруг события шум.

Алена считает, что и Шаляпин, и отец Жанны должны оставить в покое артистов, которые ушли из этой жизни.

Прохор, кстати, ответил на обвинения в том, что пытался с помощью брака заполучить миллионы покойной супруги Татьяны Дэвис: певец указал, что ничего не получил из-за брачного договора.