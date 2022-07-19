Шаляпин нашел еще "одного покойника" для пиара - СМИ

Шаляпин нашел еще "одного покойника" для пиара - СМИ
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Артист не может оставить в покое умершую звезду, считает журналистка

У Прохора Шаляпина появились недруги: на него обрушилась со шквалом критики журналистка Алена Жигалова, которая проехалась по бывшему участнику "Фабрики звезд" за появление на вечере памяти покойной Жанны Фриске. Главное недовольство Алены в том, что никакой скорбью от Прохора не пахло: мол, пришел лишь попиариться.

Более того, Шаляпин не был знаком с Фриске лично. А отец Жанны Владимир зарабатывает на смерти наследницы неплохие средства, продавая билеты селебрити и поднимая вокруг события шум.

Алена считает, что и Шаляпин, и отец Жанны должны оставить в покое артистов, которые ушли из этой жизни.

Прохор, кстати, ответил на обвинения в том, что пытался с помощью брака заполучить миллионы покойной супруги Татьяны Дэвис: певец указал, что ничего не получил из-за брачного договора.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Вторгнутся ли польские войска на Украину - ответ военного эксперта

Обнародован тревожный прогноз опытного специалиста

Раскрыты планы Киева уничтожить Черноморский флот и захватить Крым

С воинственным заявлением выступил замглавы ведомства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей