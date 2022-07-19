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У Прохора Шаляпина появились недруги: на него обрушилась со шквалом критики журналистка Алена Жигалова, которая проехалась по бывшему участнику "Фабрики звезд" за появление на вечере памяти покойной Жанны Фриске. Главное недовольство Алены в том, что никакой скорбью от Прохора не пахло: мол, пришел лишь попиариться.
Более того, Шаляпин не был знаком с Фриске лично. А отец Жанны Владимир зарабатывает на смерти наследницы неплохие средства, продавая билеты селебрити и поднимая вокруг события шум.
Алена считает, что и Шаляпин, и отец Жанны должны оставить в покое артистов, которые ушли из этой жизни.
Прохор, кстати, ответил на обвинения в том, что пытался с помощью брака заполучить миллионы покойной супруги Татьяны Дэвис: певец указал, что ничего не получил из-за брачного договора.
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