Нашел замену почти сразу: Бородину публично растоптал бывший муж

Нашел замену почти сразу: Бородину публично растоптал бывший муж
Ксения Бородина. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Моралистов бизнесмен не желает слушать

Курбан Омаров, экс-возлюбленный звезды "Дома-2" Ксении Бородиной, высказался в социальных сетях о жизни после развода со знаменитой телеведущей. Предприниматель, как оказалось, недолго горевал после разрыва брачных отношений: чуть ли не моментально нашел себе другую.

Хотя Курбан признался, что не так давно любовному роману пришел конец. Назвать имя пленившей сердце дамы мужчина побоялся, однако кое-что рассказал.

"Начал жить с девушкой практически сразу после развода. А месяц назад мы расстались", – высказался бизнесмен.

Разбежались с концами: Омаров считает, что никто по итогу этой мимолетной интрижки никому ничего не должен. А вообще Курбан чувствует себя хорошо: душа спокойна. Впервые за долгое время, как рассказывает сам, обрел некую свободу. Моралистов же не желает слушать.

Напомним, пара развелась летом прошлого года. Ксения сама утверждает, что виной разрушенного брака стал непростительный поступок супруга. Хотя в суде никто лично не появлялся: процессом занимались адвокаты.

Недавно Бородина заявила, что окончательно разочаровалась в браке.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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