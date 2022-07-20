Бывшего Бузовой застукали в компании аппетитных блондинок в спортзале

Бывшего Бузовой застукали в компании аппетитных блондинок в спортзале
Дмитрий Тарасов. Фото: Dmitry Golubovich/www.globallookpress.com
Блогер утверждает, что видела лично, как спортсмен раздавал автографы восторженным дамам

Вот уже четыре года спортсмен Дмитрий Тарасов живет счастливо в браке с Анастасией Костенко. Хватало всякого: футболиста вечно пытаются уличить из-за разных слухов в неверности жене. Блогер Ольга Лейбман решила раскрыть один такой случай, сообщив, что недавно бывший полузащитник московского "Локомотива" якобы пытался флиртовать с дамами в фитнес-клубе.

Блогер утверждает, что якобы лично в тот момент заприметила спортсмена. Который, на минуточку, и семьянин, и многодетный отец.

"Занималась в тот момент на тренажере – он ходит и таращится.. Смешно. Я решила сделать лицо кирпичом, мол, что ты на меня уставился. Хотела, чтобы отвалил. И он уселся на тренажер", -рассказала поклонникам блогер.

На одной из дорожек оказалась как раз пара хорошеньких блондинок, которые подошла сфотографироваться со знаменитостью. А Дмитрий будто бы даже записал номер одной девушки.

"Такой кобель, а у самого трое детей. Ольга Бузова, несчастная, так страдала", – считает Ольга.

Хотя сам Дмитрий пытается подогреть интерес публики интимными фотосессиями своей супруги.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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