Тодоренко заставила смотреть на свои роды трехлетнего сына

Тодоренко заставила смотреть на свои роды трехлетнего сына
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда в подробностях объяснила свои мотивы

Популярная российская телеведущая, блогер Регина Тодоренко призналась поклонникам, что решила родить в присутствии супруга и трехлетнего ребенка. Звезда заранее все объяснила наследнику и рассказала, как тому следует подготовиться к встрече с братиком.

Хотя сама звезда "Орла и Решки" понятия не имела, как все сложится. Но отдавала себе отчет в том, что желает видеть в этот момент семью.

"Чтобы рядышком со мной муж и сын в ожидании нового человека", – пояснила ведущая.

Когда начались схватки, сразу же предупредила сына, что будет играть в животных – и порычит как тигрица, и помычит как корова. А ребенок действительно все воспринял как игру и порадовался происходящему. 

Ранее украинская исполнительница Mamarika раскритиковала Регину за ее нежелание высказываться по поводу специальной военной операции.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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