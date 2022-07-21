На поп-короле решили словить волну популярности

Не так давно актриса Мария Шукшина дала комментарий по поводу половой ориентации короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Актриса выразила в тот момент уверенность, что звездный певец длительное время якобы встречался с популярным блогером Давидом Манукяном.

На эту тему решил высказаться журналист Павел Мавриди, заявивший, что подобными словам Мария лишь привлекает внимание общественности и журналистов. Что касается Филиппа, он ведет себя весьма рационально – вовсе не обращает внимания на заявление артистки. Хотя российское законодательство об ЛГБТ может оказать влияние на всех отечественных селебрети.

На деле все куда проще, уверен Мавриди: Мария, что называется, решила словить побольше внимания. А Киркорову вовсе не стоит опускаться до ее уровня. Однако шоу-бизнес – сфера творческая.

"Там большинство – представители ЛГБТ. Ну такая вот специфическая сфера. И из-за таких,как она, артистов реально затравят – они возьмут и принудительно уедут. И останемся без Киркорова – вместо этого "Любэ" придется слушать", – считает Мавриди.

Недавно мы рассказывали, как Киркоров подрался в баре с Шевчуком.