"Чтоб ноги не было": обиженная Степаненко поставила Петросяну ультиматум

"Чтоб ноги не было": обиженная Степаненко поставила Петросяну ультиматум
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Прощать развод юмористка бывшему не собирается

Евгению Петросяну предстоит встретиться со своей бывшей любовью Еленой Степаненко. Юморист разделит сцену с экс-супругой на фестивале "Юморина", который в скором времени пройдет в Сочи.

Зрители, завидев афишу, не поверили своим глазам: неужели после такой громкой склоки они воссоединятся? Но Елена Григорьевна настроена принципиально: на одной сцене с бывшим мужем и коллегой выступать не собирается. Так и не остыла, несмотря на мольбы организаторов. Елена приедет в том случае, если бывший не будет попадаться на глаза.

Выход нашли: первые пару дней будет выступать Елена, после ее отъезда на сцене заблистает Евгений Ваганович. Он собирается привезти жену с сыном.

А недавно сатирик встал на защиту всех отечественных юмористов – случилось это после того, как в медиа начали клеймить пятном позора всех подряд после массового бегства звезд из России.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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