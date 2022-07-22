Как Соловьев пытался разрушить карьеру Собчак

Как Соловьев пытался разрушить карьеру Собчак
Ксения Собчак. Фото: Alexander Kulebyakin/www.globallookpress.com
Журналистка все помнит и ничего прощать не собирается

Известная российская журналистка Ксения Собчак поведала в социальных сетях о старых временах отечественного телевидения, когда только пыталась найти свое место в профессиональной карьере. Однако палки в колеса ей начали вставлять практически сразу – и виновником торжества оказался ее небезызвестный коллега Владимир Соловьев.

Журналистка показала раритетное фото музыкального компакт-диска с потрясающей обложкой: шансонье Владимир Соловьев, красивый, нарядный и не в телевизоре стоит с микрофоном в руке, исполняя что-то задушевное. А открывает трек-лист хит "Соловьиные трели".

Оказалось, Владимир Рудольфович тогда пытался построить карьеру в музыке. Но конкурентов не жаловал, хотя и ругал власть: когда Собчак пришла на радио "Серебряный дождь", просил у руководства избавиться от новой сотрудницы.

"При том, что мы даже на тот момент не были знакомы", – вспоминает Собчак.

А не так давно светская львица вступилась перед публикой за Валерия Меладзе, которого не жалуют в России после слов о спецоперации.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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