Данилко пробил на концерте дно антипутинскими кричалками

Данилко пробил на концерте дно антипутинскими кричалками
Верка Сердючка. Фото: Maxim Burlak/www.globallookpress.com
Верка Сердючка зарабатывает как может

Известный украинский исполнитель Андрей Данилко в очередной раз оскандалился из-за крайне резких заявлений в адрес России – на этот раз артист проехался не по стране, а по ее руководству.

В социальных сетях появился ролик с концертом, который состоялся в Киеве. Организатором мероприятия, по некоторым данным, выступил сам Андрей. Как обычно, плясал и развлекал публику, выкрикивая в адрес РФ негатив – и даже прохаживался по президенту страны.

"Украина превыше всего", – кричит в опубликованном ролике Данилко на мове.

После этой фразы артист пригубил и продолжил развлекать украинский народ.

Ранее журналистка Алена Жигалова заявила, что Данилко некоторое время назад улетел из Кива в Европу.

Источник: Novostivl.ru • Требует проверки
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