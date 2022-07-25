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Известная российская исполнительница Наталья Подольская оконфузилась во время концерта: прямо на сцене звезда ненароком стала причиной позора своего супруга. А публика, конечно же, успела заснять на камеру тот самый момент.
Впрочем, вряд ли сама Наталья считает этот эпизод в своей профессиональной карьере чем-то невероятно неловким – она сама опубликовала тот ролик в социальных сетях.
Во время выступления Подольская не смогла взять нужную ноту – вместо этого она решила прижаться к мужу и чмокнула его в щеку, отвернувшись от публики.
Звезда испытала в тот момент неловкость – стыдливо улыбнулась и запряталась в грудь мужа. А Пресняков совершенно не смутился – поддержал любимую, допев за нее строку.
Поклонники заявили в шутку, что проявление теплых и нежных чувств важнее любой композиции.
А в мае мы рассказывали, что Подольская уехала с детьми от супруга в другую страну.
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