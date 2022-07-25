И отвернулась от фанатов в самый неловкий момент

Известная российская исполнительница Наталья Подольская оконфузилась во время концерта: прямо на сцене звезда ненароком стала причиной позора своего супруга. А публика, конечно же, успела заснять на камеру тот самый момент.

Впрочем, вряд ли сама Наталья считает этот эпизод в своей профессиональной карьере чем-то невероятно неловким – она сама опубликовала тот ролик в социальных сетях.

Во время выступления Подольская не смогла взять нужную ноту – вместо этого она решила прижаться к мужу и чмокнула его в щеку, отвернувшись от публики.

Звезда испытала в тот момент неловкость – стыдливо улыбнулась и запряталась в грудь мужа. А Пресняков совершенно не смутился – поддержал любимую, допев за нее строку.

Поклонники заявили в шутку, что проявление теплых и нежных чувств важнее любой композиции.

А в мае мы рассказывали, что Подольская уехала с детьми от супруга в другую страну.