Подольская публично опозорила мужа на сцене

Подольская публично опозорила мужа на сцене
Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
И отвернулась от фанатов в самый неловкий момент

Известная российская исполнительница Наталья Подольская оконфузилась во время концерта: прямо на сцене звезда ненароком стала причиной позора своего супруга. А публика, конечно же, успела заснять на камеру тот самый момент.

Впрочем, вряд ли сама Наталья считает этот эпизод в своей профессиональной карьере чем-то невероятно неловким – она сама опубликовала тот ролик в социальных сетях.

Во время выступления Подольская не смогла взять нужную ноту – вместо этого она решила прижаться к мужу и чмокнула его в щеку, отвернувшись от публики.

Звезда испытала в тот момент неловкость – стыдливо улыбнулась и запряталась в грудь мужа. А Пресняков совершенно не смутился – поддержал любимую, допев за нее строку.

Поклонники заявили в шутку, что проявление теплых и нежных чувств важнее любой композиции.

А в мае мы рассказывали, что Подольская уехала с детьми от супруга в другую страну.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
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