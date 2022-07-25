Женатому на тот момент человеку проблемы были ни к чему, считает шоумен

Известная российская телеведущая Юлия Барановская после развода с Андреем Аршавиным безуспешно пытается добиться успехов в поиске партнера. Недавно СМИ сообщили, что та якобы старалась наладить личную жизнь (или имела такие надежды) с исполнителем многочисленных хитов Григорием Лепсом.

Однако завидный холостяк не оправдал надежд Юлии – она осталась ни с чем. Журналист Георгий Иващенко заявил, что причину нужно искать в самом Григории – он просто был не готов к такому развитию событий.

Сама Барановская, по словам шоумена, и собиралась публично заявить о романе с Григорием, однако все карты спутала Ксения Собчак.

Однако оказалось впоследствии, что и сам Лепс к такому "сливу" информации совершенно не готов. Ведь артист на тот момент состоял в длительных брачных отношениях.

"Поэтому он быстро ретировался, "слился", как говорят", – выразил мнение Иващенко.

Кстати, после каверзного вопроса журналистов о Лепсе Юлия сразу же попросила связаться с менеджером. На тот момент голос был у нее расстроенным и тихим.