На Собчак открыли охоту приставы из-за огромных долгов

На Собчак открыли охоту приставы из-за огромных долгов
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Рассчитываться журналистка не желает

У Ксении Собчак, которая ныне греется на морском курорте с семьей, накопилось дома, в России, порядочно долгов. Рекламное агентство светской львицы вновь оказалось в поле внимания судебных приставов. Ее "Джун энд Джулай" задолжало по налогам и сборам свыше 220 тысяч рублей. Сумма "висит" уже практически весь июль, а проблема по непонятным причинам еще не решена. 

Как пишет "Комсомольская правда", агентство медленно, но верно пытается рассчитаться со всеми своими долгами. Сумма в 86 тысяч рублей уже оплачена. Однако непонятно, как при таком уровне жизни журналистка не способна оплатить столь незначительную, казалось бы, сумму.

О проблемах на работе Собчак умалчивает. Хотя ныне ей не до работы: телеведущая отдыхает на вилле одной знакомой в Сардинии – вместе с супругом Константином Богомоловым и детьми.

А недавно Ксения рассказала, как ее пытался уволить Владимир Соловьев – в самом начале карьеры в медиа.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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