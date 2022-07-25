"Не тонет": Поплавская врезала Бузовой за скандальное заявление о причиндалах

"Не тонет": Поплавская врезала Бузовой за скандальное заявление о причиндалах
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/globallookpress.com
Откровенность певицы вызвала отвращение у актрисы

Знаменитая российская поющая телеведущая Ольга Бузова старается удерживать внимание общественности вокруг своей персоны и ради этого готова на любые авантюры. Так, недавно она публично призналась в интимных пристрастиях. Однако такие вызывающие откровения далеко не всем по вкусу. Своим мнением на этот счет поделилась знаменитая российская актриса Яна Поплавская.

Речь идет о недавнем заявлении Бузовой о том, что она предпочитает крупногабаритные мужские причиндалы. Все бы ничего, но этой интимной подробностью артистка поделилась не в кругу ближайших подруг, а на публичном концерте, где было не мало детей.

Советская "Красная шапочка" разразилась гневной тирадой по этому поводу. Поплавская припомнила, что когда-то Бузову пустили на сцену МХАТа. По мнению Яны, такого рода личностям не место на театральных подмостках. Актриса считает, что Ольга нарушает все нормы приличий и ведет себя непотребно.

"Г…о не тонет, оно всегда на плаву", – резко объявила Поплавская.

Стоит отметить, что Бузова готова на любые ухищрения ради того, чтобы привлечь к себе внимание. Недавно певица прилюдно засунула руку в интимное место.

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