Юморист заявил, что времени терять нельзя

Известный российский сатирик Евгений Петросян анонсировал свой концерт, который пройдет в Московской области. Однако юморист решил сделать акцент своего сольного творчества больше не на предстоящем мероприятии, а на новом жанре, в котором теперь намерен развлекать публику.

Петросян уточнил, что теперь включает в свой концерт "политическую сатиру", где будет шутить на злободневные темы, передает РИА ФАН.

Юморист уверен в своем успехе: не сомневается в публике, которая весьма положительно реагирует на проявление патриотизма и ожидает того же от артиста, который стоит на сцене.

А не так давно Петросян резко отреагировал на слухи о бегстве из России юмористов, указав, что из артистов юмористического жанра страну покинул разве что Максим Галкин.